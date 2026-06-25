Бани откроют свои двери для льготников во время летнего отключения воды

В Государственной думе предложили ввести временные льготы на посещение общественных бань для граждан, столкнувшихся с сезонными отключениями горячей воды. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Об этом пишет ТАСС .

Парламентарий обратил внимание на то, что в ряде российских регионов уже действуют меры поддержки для отдельных категорий граждан при посещении общественных бань. В частности, льготы предоставляются людям, проживающим в домах, не подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения.

По мнению депутата, жители домов, где горячая вода временно отсутствует из-за профилактических или ремонтных работ, также должны иметь право на аналогичные преференции. Он отметил, что на период отключения такие граждане фактически оказываются в тех же условиях, что и люди, постоянно лишенные доступа к горячему водоснабжению.

Антропенко считает, что региональные власти могли бы предусмотреть специальные скидки на посещение общественных бань на время проведения плановых работ на коммунальных сетях. При этом для граждан, уже относящихся к льготным категориям, данная услуга, по его мнению, может предоставляться бесплатно.

Сейчас право на льготное посещение общественных бань и размер предоставляемых скидок определяются на уровне субъектов РФ. В случае поддержки инициативы региональные власти смогут расширить действующие меры социальной поддержки и распространить их на жителей, временно оставшихся без горячей воды.

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