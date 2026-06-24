Покупателей не найти: эксперт назвала реальную цену особняка Сигала в Подмосковье

Стивен Сигал, известный актер и спецпредставитель МИД России, столкнулся с неожиданными трудностями при реализации своей подмосковной резиденции. Несмотря на значительное снижение цены и престижное расположение, сделка по продаже роскошного особняка на Рублево-Успенском шоссе пока остается под вопросом, а одной из главных причин отказа потенциальные покупатели назвали отсутствие бассейна. Насколько велики шансы звезды найти покупателя, в разговоре с REGIONS оценила специалист по подмосковной элитной недвижимости Алена Анохина.

74-летний мастер боевых искусств решил расстаться с элитной недвижимостью в охраняемом поселке «Конус», но рынок не спешит принимать его условия. Чтобы подогреть интерес, актер пошел на беспрецедентный шаг: стоимость поместья была снижена на 50 миллионов рублей. Теперь приобрести резиденцию можно за 650 миллионов, причем риелторы намекают, что в ходе живых переговоров цена способна опуститься еще на полсотни миллионов.

Объект представляет собой образец американской архитектурной традиции, перенесенный на подмосковную землю. На участке площадью 15 соток расположился главный двухэтажный дом площадью 500 квадратов с четырьмя спальнями, семью санузлами, винным погребом и кинозалом. Отдельного упоминания заслуживает гардеробная комната, спроектированная исключительно для чемоданов, что намекает на любовь владельца к путешествиям. Рядом находится гостевой корпус с русской баней, а закрытый доступ к частному пляжу добавляет объекту элитарности.

Эксперт Алена Анохина отметила, что имя хозяина традиционно влияет на ценник, но в данном случае рынок диктует свои правила. Без учета «звездной» надбавки специалисты оценивают резиденцию в диапазоне 400–500 миллионов рублей, хотя отличное состояние отделки может поднять планку до 600–700 миллионов. Аудитория потенциальных покупателей, по ее словам, ограничена: либо ярые поклонники творчества Сигала, либо состоятельные люди, стремящиеся соседствовать с государственной дачей в Ново-Огарево.

Однако даже с такими вводными сделка пока не спешит материализоваться. Анохина сообщила, что недавно одна крупная сделка сорвалась на этапе финальных договоренностей. Причина оказалась прозаичной: претенденты на покупку отказались от объекта из-за отсутствия плавательного бассейна на территории. Актер, получивший российский паспорт в 2016 году и обосновавшийся в Московской области с 2019 года, продолжает ждать того, кто оценит этот лот по достоинству.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал снизил цену на роскошный особняк на Рублевке на 50 млн рублей.