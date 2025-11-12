Бессараб: в 2026 году родителям увеличат размер пособия по уходу за ребенком

В 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится до 83 тысяч рублей ежемесячно. Родители смогут получать эти выплаты, даже если они выйдут на работу. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в интервью ТАСС .

С недавних пор родители могут продолжать получать пособие в полном объеме, даже если они выходят на работу до того, как ребенку исполнится полтора года. Это подчеркнула депутат.

«В 2026 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет превысит 83 тысячи рублей в месяц. Это значительное увеличение по сравнению с 2025 годом, когда максимальная выплата составляет менее 69 тысяч рублей», — сказала Бессараб.

В период отпуска по уходу за ребёнком мать может трудоустроиться в другую организацию, при этом за ней сохраняется основное место работы.

Размер пособия по уходу за ребенком обычно составляет 40% от среднего дохода родителя за последние два года. Однако существуют установленные законом ограничения, касающиеся максимальной суммы пособия.

