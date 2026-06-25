Человек из стали: в Подмосковье рассказали о штурмовике Мики, чудом выжившем после подрыва на мине

Семь суток без воды, с оторванной стопой, под обстрелами — боец с позывным Мики дополз до своих после подрыва на магнитной мине. История штурмовика Дениса, которую REGIONS рассказала его землячка Анастасия Муравьева, звучит как военный роман. Но это реальность, где человеческий дух оказался сильнее металла и осколков.

Денис ушел на фронт и воевал плечом к плечу с Юрием — дядей жительницы Электрогорска Анастасии Муравьевой. В июле 2025 года Юрий героически погиб, но память о боевом братстве осталась. Сначала они вместе служили в танковой дивизии, позже пути разошлись: Юрий стал оператором БПЛА, а Дениса перевели в штурмовое подразделение, на передний край.

«Денис неоднократно получал ранения, укрывался в землянках и сам перевязывал свои раны, заслужив среди товарищей репутацию человека, из которого „можно делать гвозди“», — рассказала Анастасия.

Роковой день наступил, когда Денис подорвался на магнитной мине, среагировавшей на металл автомата. Взрыв оторвал бойцу стопу. Оказавшись один в серой зоне, он перетянул остаток ноги и пополз. Семь дней он пробивался к своим — без воды, под непрекращающимися обстрелами, превозмогая боль, пока эвакуационная группа не подобрала его. К тому времени началась гангрена. Дениса ждали девять месяцев в госпиталях, бесконечные операции и несколько повторных ампутаций. Но он выжил — ради мамы, жены и маленького сына.

Вернувшись домой без части ноги, Денис отказался жалеть себя. Спустя всего пару месяцев после получения высокотехнологичного протеза он встал с инвалидного кресла и принял участие в экстремальном забеге «Гонка героев». Наблюдать, какие препятствия преодолевает человек на протезе, без слез и восхищения было невозможно.

Сегодня у «Мики» новая миссия. Он помогает другим ветеранам, получившим тяжелые увечья, подобрать удобные и функциональные протезы и вернуться к полноценной жизни.

Анастасия уверена, что история Дениса — это мощный манифест для каждого. По ее словам, инвалидность не должна восприниматься как приговор, а выжившие бойцы остаются полноценными и сильнейшими членами общества. Она подчеркнула, что те, кому повезло вернуться живыми, обязаны жить на полную мощность, делать в два раза больше и ценить каждый мирный рассвет — за себя и за тех, кто навсегда остался на полях сражений.