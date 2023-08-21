«Черный радиоактивный дождь»: экстрасенс предсказала новые несчастья человечеству

Отравленная вода с небес и страшные болезни по всему миру — такие перспективы видит экстрасенс Инна Мишина. Она рассказала нашему корреспонденту о вещем сне, который не сулит человечеству ничего хорошего.

По словам Мишиной, она увидела сон, в котором шел черный дождь. Под ливнем стояли тысячи людей.

«Это были представители разных наций: и китайцы, и американцы, и русские. Как я поняла во сне, это был радиоактивный дождь, от которого у людей начали появляться разные недуги: у кого язвы, у кого опухоли. Некоторые падали и умирали», — вспоминает видение Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иными словами, по мнению экстрасенса, такой дождь может пройти сразу в нескольких странах. Причем женщина не видит предшествующую ядерную войну, а это значит, что сон может быть иносказательным. То есть пандемия случится не в виде дождя, а просто из-за вируса.

«Пострадает большое количество людей, которые будут падать и распухать. Возможно, это будет из-за бомбы или в результате какого-то природного явления. Люди будут страдать именно от воды, вода станет отравленная. Судя по цвету листвы, это случится глубокой осенью», — уточняет Инна.

Как говорит наша собеседница, черный дождь в ее сне становился пенным и менял оттенок на красно-фиолетовый. Кроме того, отравленная вода имела неприятный запах.

Ранее известный экстрасенс поделилась ритуалом на привлечение богатства.