«Важно, чтобы вас никто не видел»: известный экстрасенс поделилась ритуалом на привлечение богатства

Чистый четверг — это христианский праздник. Сегодня можно очиститься от грехов и наполниться благими намерениями. Кроме того, в мире магии четверг именуется «денежным».

Известный экстрасенс Инна Мишина поделилась с нашим корреспондентом интересным заговором, благодаря которому человек сможет зарядить себя энергией денег на год.

«Год будет дарить шансы на прибыль вплоть до возможности серьезно разбогатеть. Для этого в чистый четверг необходимо принять ванну, а затем взять горстку мелочи и отправиться ночью на улицу. Важно, чтобы вас никто не видел», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс подчеркнула, что мелочь нужно просеивать через обычное сито, а в это время произносить заговор: «Господи, Иисус Христос, сыне Божий, помилуй меня грешного(ую)».

Можно произнести три раза, но если хотите сделать все по правилам, необходимо читать заговор 40 раз. Завершите ритуал фразой: «Во имя Отца, Сына и Святого духа. Мать Земля, сестра Земля, прими семена, дай мне и моей семье добрые времена, хороший всход, аминь».

По словам ясновидящей, мелочь нужно «посадить» в ямку около плодородного дерева.

«Самое главное — верить в совершенный ритуал. Если человек не верит, он ничего не получит», — подытожила экстрасенс.

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