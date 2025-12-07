Число обращений на прямую линию с Путиным перевалило за четверть миллиона

Более 255 тысяч обращений поступило от российских граждан на прямую линию Владимира Путина. Об этом стало известно из эфира телеканала «Россия 1».

Согласно предоставленной телеканалом статистике, только 33% обращений к главе государства приходится на мужчин, а остальные 67% — на женщин.

Напомним, 19 декабря состоится выход программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

С 4 декабря начался приём вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Координаторы отметили, что первые обращения касались жилищно-коммунальных и социальных вопросов.