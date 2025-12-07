«Чтобы прям фарш был?»: журналистку «Москвы 24» уволили за слова о терпящем бедствие самолете

Журналистку телеканала «Москва 24» уволили из-за её высказывания в личном канале. В нём она выразила надежду на то, что с самолётом, подавшим сигнал бедствия, «хоть что-то произойдёт», чтобы у неё и её коллег была возможность поработать в оперативном режиме. Эту информацию сообщил сам телеканал в Telegram.

Телеканал «Москва 24» выразил недовольство поведением сотрудницы и разделил негодование пользователей сети. Сейчас её канал и видео со скандальным инцидентом удалены.

«Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо», — обращается она в ролике к своему коллеге.

Руководство телеканала выразило сожаление по поводу сложившейся ситуации. Они надеются, что это не повлияет на доверие зрителей к команде, которая ежедневно работает для них.

Телеканал «Москва 24» выразил извинения за произошедший инцидент и объявил о начале поиска нового редактора для оперативного отдела.