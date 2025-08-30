«Давай погуляем»: россиянам назвали верный способ защитить себя при онлайн-знакомствах

Мошенники все чаще используют сайты знакомств для выманивания денег. Самый простой способ проверить искренность собеседника — предложить встретиться лично. Об этом сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Специалисты МВД предупредили об участившихся случаях мошенничества через онлайн-знакомства. По данным управления по борьбе с киберпреступлениями, злоумышленники активно создают фальшивые профили в онлайн-сервисах с целью выманивания денег. Эксперты отмечают, что большинство схем работает исключительно в формате переписки.

Мошенники используют различные предлоги — от срочной помощи до инвестиционных предложений. Простое предложение о личной встрече, например, прогулке в парке, эффективно выявляет обман, поскольку преступники избегают реального общения. В ведомстве подчеркивают, что эта простая проверка помогает защититься от финансовых потерь и эмоционального шантажа.

Ранее юрист рассказал о новых мошеннических схемах, с которыми могут столкнуться школьники.