«Даже не понял, что произошло»: боец СВО погиб от осколка в сердце

На фронте живется несладко. Боец с позывным Бабай на передовой пробыл два месяца, а затем получил страшные ранения осколками мины. От тех же украинских мин погибли и несколько его сослуживцев.

По словам Бабая, у него на руках умерли пять человек, а еще шестерым он подарил жизнь, потому что успел вынести их на эвакуацию.

«Первым на моих руках умер Игорь Хмелев, он, как и я, из Оренбургской области, мобилизованный. Мы с ним дружили, общались, а потом мина взорвалась, и в грудную клетку, в область сердца залетел осколок. Игорь скончался на месте, даже не понял, что произошло», — говорит Бабай в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В тот раз, вспоминает боец, украинцы стреляли по позиции бесшумными минами «польками». Их подлет, в отличие от других снарядов, невозможно заранее заметить или услышать. Солдаты начали прятаться, но некоторые не успели. Бабай кинулся к товарищу, но помочь уже было поздно.

«Человек хрипит, когда умирает. К счастью, нескольких ребят мне все же удалось спасти. Среди них — ротный, взводник и парень из группы «Шторм Z». Больше всех запомнился Денис с позывным Юрист, потому что у него было серьезное ранение в живот, в область печени», — отмечает боец.

Юрист потерял много крови, но его удалось доставить до медиков. Парень до сих пор находится на лечении в Оренбургской области.

Ранее мы рассказывали, как сам Бабай едва выжил после разрыва мины.