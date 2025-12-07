Доцент Ильяшенко назвал покупке красной икры с рук «русской рулеткой» для здоровья

Покупка красной икры у частных лиц, особенно у продавцов без проверки, может быть опасной для здоровья, так как велик риск приобрести подделку. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко в интервью ТАСС .

По словам источника агентства, приобретение красной икры с рук, будь то через социальные сети или у ненадежных продавцов, представляет собой серьезный риск для здоровья и финансового благополучия. Ильяшенко назвала это "русской рулеткой".

«А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсифицированной продукции, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами», — пояснила свою позицию Ильяшенко.

Среди возможных нарушений эксперт выделила продажу имитаций вместо натуральных товаров, несоответствие заявленному сорту продукции и несоблюдение условий хранения.

Ранее Роспотребнадзор предостерегает от покупки красной икры, в составе которой присутствует пищевая добавка Е239. Вещество при употреблении выделяет токсичные соединения.