Душ от коммунальщика: в Одинцове рабочий превратил промывку фонтана в детский праздник

В разгар 30-градусного зноя в пятом микрорайоне Одинцова обычные коммунальные работы превратились в настоящее водное представление для местных ребятишек, пишет REGIONS . Сотрудник МБУ «Одинцовское городское хозяйство», промывавший чашу фонтана, не смог отказать детям в их просьбе и направил струю воды вверх, создав прохладный душ под открытым небом. Счастливые малыши бегали под брызгами, а родители снимали происходящее на телефоны, радуясь не меньше.

Жители пятого микрорайона Одинцова стали свидетелями трогательной и одновременно веселой сцены. На улице Говорова у дома № 26 развернулась импровизированная водная феерия. Коммунальщик, который занимался плановой очисткой чаши фонтана, не остался равнодушным к просьбам собравшихся малышей и вместо того, чтобы просто поливать стены, направил мощную струю высоко в небо.

То, что произошло дальше, больше напоминало аквапарк, чем дворовую территорию. Дети, забыв о телефонах и планшетах, с визгом носились под водяным облаком, ловя прохладные капли. Родители тоже не остались в стороне — по их улыбкам и активной съемке на смартфоны было видно, что такой сюрприз пришелся по душе всем поколениям. Кадры этого стихийного праздника быстро разлетелись по соцсетям, а подписчики с восторгом комментировали находчивость рабочего и живую радость ребятни.

В МБУ «Одинцовское городское хозяйство» подтвердили, что работы велись именно на этом объекте, и успокоили жителей: фонтан, который долго не запускали по техническим причинам, наконец готов.

«Это был единственный фонтан в городе, который до сих пор не работал по техническим причинам. Наш сотрудник просто проводил плановую очистку и промывку чаши перед стартом. Спешим сообщить, что все работы завершены, и фонтан официально откроется уже сегодня. Все остальные городские фонтаны давно работают в штатном режиме», — рассказали в муниципальном учреждении.

Время для такого подарка выбрано идеально. Синоптики прогнозируют, что аномальная жара в Одинцове продержится как минимум до конца недели. Днем термометры будут показывать +30, ночью — около +18. Облегчение ожидается только в выходные, когда столбики опустятся до +26–28 градусов, а настоящий спад до +22 с грозами придет лишь в начале следующей недели. Так что импровизированный душ оказался не просто баловством, а своевременной заботой о жителях, которые весь день искали спасения от пекла.