Две недели отдыха — и снова разбит: почему пляж не спасает от кризиса на работе

Многие россияне возвращаются из отпуска еще более разбитыми, чем до него. Клинический психолог Иван Карнаух объяснил: две недели на море не спасают от выгорания, потому что люди путают усталость с глубоким кризисом ценностей. Отдых лечит только первое, а второе требует системных перемен.

Лето — пора отпусков. Но надежда на то, что поездка к морю или две недели на даче решат все проблемы с усталостью, часто оказывается иллюзией.

Как пояснил клинический психолог Иван Карнаух в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», выгорание лечится совсем не так, как обычная усталость. Отпуск способен убрать накопившуюся усталость. Но выгорание — это более глубокая история. Это кризис ценностей, потеря мотивации и системные проблемы на рабочем месте. Неделя на пляже здесь не помощник.

Даже если человек хорошо отдохнул, радость быстро исчезает. Причина — возвращение в ту же среду. Токсичное руководство, перегрузки и хаос никуда не деваются. Эффект отпуска в таком случае улетучивается за один-два дня.

Многие люди в отпуске продолжают проверять рабочие чаты и отвечать на письма. Или загружают себя бесконечными бытовыми делами. Психика в таких условиях не разгружается, подчеркнул эксперт.

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