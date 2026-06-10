Отпуск не лечит выгорание: почему две недели на море не спасут от кризиса на работе

Многие россияне возвращаются из отпуска еще более разбитыми, чем до него. Клинический психолог Иван Карнаух в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему даже долгожданный отдых не помогает при выгорании и что на самом деле нужно менять в своей жизни.

Отдых лечит усталость, а не выгорание

Лето — пора отпусков. Но, по словам эксперта, многие надеются, что две недели на море или даче решат все проблемы с усталостью. Однако выгорание лечится не так.

«Отпуск лечит усталость, а не выгорание. Усталость проходит после отдыха. Выгорание — это глубокий кризис ценностей, мотивации и системных проблем на работе», — пояснил Иван Карнаух.

Проблема в том, что люди часто путают одно с другим. Усталость проходит после недели на пляже. Выгорание — нет, потому что его источник не в недосыпе, а в том, что работа перестала приносить смысл.

Возврат в «ту же среду»

Даже если человек хорошо отдохнул, эффект может исчезнуть за пару дней. Море, солнце и полное расслабление не отменяют тот факт, что на работе вас ждут все те же проблемы.

«Если после отдыха человек возвращается к токсичному руководству, перегрузкам и хаосу, эффект отпуска исчезает за 1–2 дня», — предупредил психолог.

Главная ошибка: неумение отдыхать

Еще одна причина, по которой отпуск не помогает, — люди не умеют отдыхать по-настоящему.

«Многие люди в отпуске продолжают проверять рабочие чаты, отвечать на почту или загружают себя бытовыми делами, не давая психике разгрузиться», — отметил Карнаух.

Психолог подчеркнул, что если не отключать уведомления и не прекратить мысленно возвращаться к задачам, никакой отпуск не даст нужного эффекта.

«Человек копит напряжение годами, надеясь исправить все за две недели. Хронический стресс требует долгой реабилитации и изменения привычек. Нужна психотерапия», — резюмировал эксперт.

По словам психолога, выгорание — это не усталость, которую можно снять массажем и сном. Это системный сбой, требующий пересмотра отношения к работе и жизни в целом.

Что делать вместо отпуска?

Если после отдыха нет прилива сил, стоит задуматься:

Сменить работу на ту, где не будет перегрузок;

Пройти курс психотерапии, чтобы разобраться в истинных причинах выгорания;

Научиться отключаться от работы — как в отпуске, так и в будни.

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