«Его гибель под Авдеевкой меня поразила»: москвич после гибели поэта на фронте стал писать песни в память о бойцах СВО

Музыкант из Москвы Александр Лещук решил творчеством поддержать семьи, у которых на полях сражений погиб любимый муж, сын или брат. Композитор-любитель пишет песни и делает клипы о бойцах спецоперации и не берет за это денег.

Александр с детства увлекается музыкой. Он вырос в многодетной семье. Один из его братьев тоже музыкант. Но у мальчиков были разные отцы.

«В детстве я играл в духовом оркестре, специально не обучался ничему. Сейчас играю на гитаре и пытаюсь осваивать саксофон», — сказал Лещук журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Будучи творческим человеком, пожилой москвич близко к сердцу воспринимает чужие радости и горести. Когда началась спецоперация, музыкант стал утешать тех, кто потерял на передовой близких людей.

«Первая моя песня, посвященная бойцу, была написана в память о поэте Романе Фаустове, чьи стихи я очень любил. Лично его я не знал, но его гибель под Авдеевкой меня поразила. Я разыскал его вдову Евгению и написал слова поддержки. А потом посвятил песню Роману, взяв одно из его произведений и наложив музыку», — добавил Александр.

А затем в соцсетях Лещук заметил стихи подольчанки Лены Петернел и стал брать за основу их.

«Она посвящает свои произведения погибшим бойцам и пишет стихи, узнав личную историю каждого. Я выбираю, что мне подходит, и накладываю строки на музыку», — объяснил музыкант.

Сейчас люди сами находят Лещука в соцсетях и пишут ему с просьбой сделать клип об их родственнике, а добрый москвич никому не отказывает.

Здесь вы можете прочитать полную историю Александра Лещука.