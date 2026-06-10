Эксперт назвал главную угрозу для туристов на Алтае

Аномальная жара и высокая пожароопасность на Алтае беспокоят спасателей, но туристам, по мнению эксперта, стоит опасаться совсем другого. Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» заявил, что главная угроза для отдыхающих — не лесные пожары, а стремительный рост цен на фоне ажиотажного спроса.

Алтайский край этим летом бьет рекорды по жаре. В МЧС России предупредили: в популярном туристическом регионе сохраняется аномально высокая температура и пожароопасная ситуация. Спасатели призвали отдыхающих строго соблюдать правила безопасности — не бросать окурки, не разводить костры в запрещенных местах и не оставлять стеклянную тару на солнце.

Казалось бы, самое время откладывать поездки или хотя бы перепроверять маршруты. Но вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян смотрит на ситуацию иначе.

Спрос диктует цены

По словам эксперта, прямой опасности для жизни и здоровья туристов на Алтае сейчас нет. По крайней мере, такой, чтобы объявлять регион зоной бедствия и призывать отказываться от поездок.

Настоящая проблема лежит в экономической плоскости. Спрос на отдых в Алтайском крае огромный — он превышает предложение примерно на 30%. При таком дисбалансе цены неизбежно ползут вверх. И делают это, по наблюдениям Мкртчяна, резко и порой необоснованно.

Что это значит для туриста

На практике ажиотажный спрос оборачивается для путешественника тем, что жилье, экскурсии, трансферы и даже питание в кафе обходятся заметно дороже обычного. Бронировать места приходится заранее, а свободных вариантов с каждым днем все меньше.

Те, кто планировал поездку в последний момент, рискуют либо переплатить, либо вовсе остаться без билетов и ночлега.

Совет от эксперта простой: прежде чем паниковать из-за новостей о жаре и пожарах, стоит проверить актуальные цены на размещение и перелет. Кошелек может пострадать быстрее, чем здоровье.

При этом сам Мкртчян не призывает бойкотировать Алтай. Он лишь обращает внимание: главный риск сейчас — не стихия, а туристический бум со всеми его экономическими последствиями.