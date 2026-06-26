Грустный ослик в парке растрогал жителей Орехово-Зуева и запустил челлендж в Сети

В ЛиАЗ-Парке в Ликино-Дулево поселился необычный персонаж — плюшевый ослик Иа с душераздирающей запиской, передает REGIONS . Игрушку оставили на скамейке в надежде, что хозяин скоро ее заберет, а пока местные жители и работники кафе взяли на себя заботу о потеряшке. История растрогала горожан до такой степени, что они запустили в соцсетях флешмоб, чтобы помочь ослику вернуться домой.

В новом ЛиАЗ-Парке, который недавно открылся в Ликино-Дулево, появилась достопримечательность необычного свойства. На скамейке расположился плюшевый ослик — тот самый Иа, которого знают все поклонники истории про Винни-Пуха. Но самое трогательное не в самой игрушке, а в записке, прикрепленной к ней.

«Жду своего хозяина и очень хочу домой. Пожалуйста, если я не ваш друг, не трогайте меня и не забирайте себе. Мой хозяин очень по мне скучает. Благодарю», — гласит растрогавшее горожан послание.

Эти строки не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Прохожие специально останавливаются, чтобы прочитать послание, а многие даже делают снимки на память. Ослик сидит на своем посту уже несколько дней, и за это время у него появились настоящие покровители. Сотрудники кафе рядом с парком и местные жители следят, чтобы с игрушкой ничего не случилось: в дождь ее забирают в сухое теплое помещение, а как только солнце выглядывает — возвращают на место.

Но горожане решили пойти дальше. В соцсетях стремительно набирает обороты челлендж: жители Ликино-Дулево фотографируются с плюшевым Иа и выкладывают снимки с хештегами. Так они надеются увеличить шансы найти владельца ослика — вдруг тот увидит одну из публикаций и узнает свою пропажу. Пока судьба игрушки остается открытой, но одно ясно точно: этот потерянный ослик уже стал маленьким символом большой человеческой отзывчивости.