Хинштейн: ВСУ угодили по подстанции в Рыльске, у тысяч людей пропал свет
Вооружённые силы Украины атаковали подстанцию в курском городе Рыльск, что привело к аварийному отключению электроснабжения. Тысячи потребителей остались без света, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Свыше 16 тысяч жителей Рыльского, Глушковского и Кореневского районов остались без электричества из-за отключения подстанции в Рыльске.
«В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения», — написал Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Губернатор заявил, что ситуация находится под его постоянным наблюдением. В ближайшее время специалисты энергетической отрасли приступят к ликвидации последствий вражеской атаки.