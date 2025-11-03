Хинштейн: ВСУ угодили по подстанции в Рыльске, у тысяч людей пропал свет

Вооружённые силы Украины атаковали подстанцию в курском городе Рыльск, что привело к аварийному отключению электроснабжения. Тысячи потребителей остались без света, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Свыше 16 тысяч жителей Рыльского, Глушковского и Кореневского районов остались без электричества из-за отключения подстанции в Рыльске.

«В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения», — написал Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Губернатор заявил, что ситуация находится под его постоянным наблюдением. В ближайшее время специалисты энергетической отрасли приступят к ликвидации последствий вражеской атаки.