Индийские капсулы для потенции: чудо-средство для эрекции назвали угрозой для здоровья и жизни

Индийские капсулы для повышения потенции, активно продающиеся на маркетплейсах, набирают популярность среди россиян. Однако за обещаниями «натурального состава» и отсутствия побочных эффектов может скрываться серьезная угроза для здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Производители позиционируют капсулы как средство на основе аюрведических компонентов. Среди них — ашвагандха, шафран, арджуна, сафед мушали, а также минеральные соединения, применяемые в традиционной индийской практике.

Продавцы уверяют, что при правильном приеме препарат не дает побочных реакций. Врачи с этим категорически не согласны, отмечая, что БАД не проходил полноценных клинических испытаний. По словам Евгения Тарасова, главная опасность связана с непредсказуемой реакцией организма. Даже растительные компоненты способны вызвать тяжелую аллергию, отек Квинке, зуд и еще кучу неприятных бонусов.

Отдельное внимание врач обратил на влияние средства на сердечно-сосудистую систему. Некоторые ингредиенты могут менять давление и усиливать нагрузку на сердце.

Врач отметил, что подобные средства не стоит принимать без консультации специалиста. Перед использованием необходима оценка состояния здоровья у терапевта или уролога.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».