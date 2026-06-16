Отек Квинке и аритмия: как российские мужчины убивают себя индийскими капсулами для потенции

У россиян стали пользоваться популярностью индийские капсулы для повышения потенции, которые в свободном доступе продаются на маркетплейсах. Хотя производители заявляют об отсутствии побочных эффектов, препарат имеет ряд серьезных противопоказаний и может быть опасен для здоровья. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Состав и заявленные свойства

Производители заверяют, что в состав капсул для потенции входят растительные компоненты и минеральные вещества, которые традиционно используют в аюрведической медицине:

Ашвагандха;

Шафран;

Абхрак бхасма и Суварна бхасма;

Арджуна;

Сафед Мушали;

Пиретрум и другие компоненты.

Продавцы заявляют об отсутствии побочных эффектов при соблюдении дозировки, но врачи абсолютно не согласны с этим заявлением. Покупая «волшебную таблетку», российские мужчины серьезно рискуют здоровьем.

Потенциальные риски и побочные эффекты

По словам врача-терапевта Евгения Тарасова, капсулы для потенции являются биологически активной добавкой и не проходили клинических испытаний как лекарственный препарат. Их эффективность в лечении импотенции не доказана в той же степени, что у фармацевтических средств. Несмотря на заверения производителей в безопасности этих капсул, важно понимать, что «натуральный» не всегда означает «безвредный». В первую очередь, их прием может привести в возникновению аллергической реакции.

«Индивидуальная непереносимость любого из ингредиентов, например, шафрана может вызвать кожный зуд, сыпь, отек Квинке или другие проявления аллергии. При появлении таких симптомов прием препарата следует немедленно прекратить», — сказал он.

Также специалист отметил, что некоторые компоненты, такие как шафран и арджуна, могут влиять на артериальное давление.

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«Прием капсул не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением или атеросклерозом без предварительной консультации с врачом. Стимулирующий эффект может усугубить тахикардию и аритмию», — предупредил Тарасов.

Помимо этого, данный препарат обладает тонизирующим эффектом. У людей с повышенной нервной возбудимостью или склонностью к бессоннице его прием может спровоцировать ухудшение сна, повышение тревожности и сильное беспокойство, подчеркнул врач.

«Категорически не рекомендуется совмещать этот препарат с другими средствами для повышения потенции. Это может привести к неконтролируемому усилению эффекта и резкому ухудшению самочувствия. Также следует быть осторожным при одновременном приеме с лекарствами для лечения сердца и сосудов», — сказал собеседник издания.

Врач добавил, что перед началом приема необходимо проконсультироваться с врачом-урологом или терапевтом для оценки соотношения потенциальной пользы и рисков для здоровья. Самолечение подобными средствами может быть опасно.

Многие уверены, что любой SPF-крем лучше, чем никакой, но средство, купленное наугад, способно забить поры, оставить белесую пленку на лице и даже спровоцировать раздражение, а недостаточный уровень защиты, наоборот, не убережет от пигментации и ожогов.