История с пропажей пловца Свечникова в Турции приобрела неожиданный поворот

По информации источника, к поискам спортсмена подключились специалисты по паранормальным явлениям.

Родственница спортсмена сообщила, что к поискам пловца присоединились экстрасенсы из России и Турции. По ее словам, пятеро из них независимо друг от друга указали на один и тот же район для обследования — окрестности Анатолийской крепости на азиатском берегу пролива Босфор.

Это место находится примерно в двух километрах от стартовой точки того самого заплыва. Один из парапсихологов упомянул некое каменное высотное сооружение в этой зоне.

15 декабря на указанную территорию прибыли водолазы и представители поисково-спасательных служб.

Россиянин Свечников пропал 25 августа. В тот день он принимал участие в массовом заплыве через Босфор, в котором также участвовали около 3 тыс. спортсменов из разных стран. До финиша россиянин так и не добрался. Судьба пловца до сих пор остается неизвестной.

