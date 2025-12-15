История с пропажей пловца Свечникова в Турции приобрела неожиданный поворот
MSK1: к поискам пропавшего в Босфоре пловца Свечникова подключились медиумы
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
История исчезновения российского пловца Николая Свечникова в Турции приобрела неожиданный и мистический поворот, пишет портал MSK1.
По информации источника, к поискам спортсмена подключились специалисты по паранормальным явлениям.
Родственница спортсмена сообщила, что к поискам пловца присоединились экстрасенсы из России и Турции. По ее словам, пятеро из них независимо друг от друга указали на один и тот же район для обследования — окрестности Анатолийской крепости на азиатском берегу пролива Босфор.
Это место находится примерно в двух километрах от стартовой точки того самого заплыва. Один из парапсихологов упомянул некое каменное высотное сооружение в этой зоне.
15 декабря на указанную территорию прибыли водолазы и представители поисково-спасательных служб.
Россиянин Свечников пропал 25 августа. В тот день он принимал участие в массовом заплыве через Босфор, в котором также участвовали около 3 тыс. спортсменов из разных стран. До финиша россиянин так и не добрался. Судьба пловца до сих пор остается неизвестной.
