Две группы туристов найдены в пермской тайге после двух суток скитаний

Все участники двух туристических групп, пропавших в лесах Пермского края, найдены живыми и здоровыми. После двух суток в зимней тайге их выводят к безопасному месту. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Поисковая операция в глухой тайге Прикамья завершилась благополучно. Спасатели установили контакт сначала с одной, а затем и со второй группой пропавших туристов. В общей сложности из снежного плена вывели 19 человек.

Первая группа, из 13 человек, отправилась в поход из гостевого дома «Ослянка Хаус» 13 декабря и вскоре перестала выходить на связь. Люди в возрасте от 27 до 43 лет провели в заснеженном лесу почти двое суток, борясь с морозами и сложной местностью. Позднее выяснилось, что параллельно искали и вторую группу — из шести человек.

По последним данным, все найденные туристы не имеют серьезных травм и проблем со здоровьем. Сейчас их сопровождают к месту, откуда они смогут отправиться домой. Обстоятельства, при которых обе группы потерялись, еще предстоит выяснить.

Ранее на трассе М-5 под Челябинском ограничили движение для автобусов и такси.