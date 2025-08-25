Опытный спортсмен и тренер: все версии пропажи россиянина Николая Свечникова при заплыве через Босфор

Российский спортсмен Николай Свечников пропал во время «Межконтинентального заплыва» через Босфор в Стамбуле. Организаторы соревнований начали поиски пловца лишь спустя несколько часов. С того момента, как Свечников опустился в воду, прошло больше суток, но его по-прежнему не нашли. Все версии пропажи россиянина — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пропажу заметили не сразу

Заплыв через Босфор стартовал в 10:00 в воскресенье, 24 августа. В 14:00 все 2,8 тыс. спортсменов, кроме Николая Свечникова, финишировали. Первые полчаса участники плыли под дождем, однако после установилась солнечная и теплая погода. Спустя 1,5 часа после заплыва по Босфорскому проливу прошли несколько военных судов, при этом о каких-либо инцидентах организаторы не сообщали.

Как рассказала родственница пловца Алена, организаторы узнали о пропаже Свечникова только в 22:00 — спустя восемь часов после завершения соревнований. Друг пловца заявил РИА Новости, что в 17:00 ему писала супруга спортсмена, сообщившая, что муж до сих пор не приплыл.

«Никто не предпринимал каких-либо действий до 16:00, начали искать с этого времени», — поделился мужчина.

Шел к этому долгие годы

29-летний Николай Свечников — опытный пловец, кандидат в мастера спорта, тренер и основатель собственной школы плавания в Москве. В 2019 году он одержал победу на открытой воде на «Кубке Чемпионов», сказано на странице Николая в «Яндекс. Услугах».

Николай с детства мечтам переплыть Босфор — и в 2025-м решил добиться поставленной цели, тренируясь перед этим целый год. Участники гонки должны были преодолеть порядка 6,5 км от Канлыджи (квартал в районе Бейкоз, находится на азиатском берегу Босфора) до Куручешме (район Бешикташ в провинции Стамбул). Последний раз другие участники заплыва видели Свечникова посреди Босфора, сообщила родственника пловца. При этом морская служба в последний раз фиксировала сигнал Николая еще на берегу.

Как такое могло произойти?

Заплыв проходил в непростых погодных условиях — старт отложили из-за сильного ливня и тумана, пишет телеграм-канал SHOT. Из-за непогоды резко упала видимость и поднялись волны. Пловцы также жаловались на слабое течение, мешавшее плыть. Некоторым участником даже понадобилась помощь дайверов — им стало плохо во время заплыва. При этом спортсмены жаловались на проблемы с безопасностью, утверждая, что на середине пути не было спасательных катеров.

Местные спасатели полагают, что Николая Свечникова могло унести течением. По другой версии, спортсмен мог не справиться с судорогой. Профильные издания допускают также сердечный приступ или удар от другого спортсмена. Медики, осматривавшие пловца перед гонкой, не обнаружили у него проблем со здоровьем. Единственная версия, которую исключают эксперты, — отсутствие должной квалификации у Свечникова. Как пишет «Чемпионат», подготовка россиянина, скорее всего, на 95% превышала уровень большинства участников.

Супруга пловца планирует обратиться в посольство, сообщил телеграм-канал Mash. Генконсульство РФ, по данным РИА Новости, также готовит запрос турецкой стороне в связи с пропажей Свечникова. Поиски спортсмена продолжаются.

