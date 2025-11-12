«Я больна и мой ребенок тоже»: убившая 6-летнего сына в Москве оставила странную записку
«Я больна и мой ребенок тоже»: убившая сына москвичка оставила записку на столе
Фото: [соцсети]
Вечером 12 ноября в западной части Москвы произошла трагедия. По данным источника РЕН ТВ, 37-летняя Ксения Н. нанесла несколько ножевых ударов своему шестилетнему сыну Андрею Т.
На столе в квартире лежала оставленная женщиной записка.
«В моей смерти прошу никого не винить. Я значительно больна, и мой ребёнок тоже», — уточнил источник РЕН ТВ.
Женщина попыталась совершить самоубийство, но осталась жива. В настоящее время она находится в бессознательном состоянии, врачи прилагают все усилия для ее спасения.