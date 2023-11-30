«Я бы их назвал воинствующими неотроцкистами»: Милонов раскрыл истинные цели ЛГБТ-сообщества

«ЛГБТ — это не гомосексуалисты и лесбиянки, а политические организации, которые не про личную жизнь граждан, а про достаточно радикальные политические задачи. Я бы их назвал воинствующими неотроцкистами, которые требуют от государств, где они находятся, кардинального изменения внутреннего законодательства вплоть до изменения Конституции», — подчеркнул Милонов, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».