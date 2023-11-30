«Я бы их назвал воинствующими неотроцкистами»: Милонов раскрыл истинные цели ЛГБТ-сообщества
Депутат ГД Милонов объяснил, почему нужно признать движение ЛГБТ экстремистским
Фото: [Владимир Федоренко/©РИА Новости]
В Верховном суде идет закрытое заседание без ответчика: прокуроры хотят признать движение ЛГБТ экстремистским. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил, почему нужно принять такое решение.
Парламентарий считает, что международные структуры ЛГБТ имеют лишь опосредованное отношение к сексуальным меньшинствам — как «Гринпис» к защите окружающей среды.
«ЛГБТ — это не гомосексуалисты и лесбиянки, а политические организации, которые не про личную жизнь граждан, а про достаточно радикальные политические задачи. Я бы их назвал воинствующими неотроцкистами, которые требуют от государств, где они находятся, кардинального изменения внутреннего законодательства вплоть до изменения Конституции», — подчеркнул Милонов, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Члены ЛГБТ безапелляционно требуют принять эти новые подходы, угрожая тем, что отказ повлечет за собой санкции и усложнение международных отношений, продолжил депутат Госдумы.
«Это и есть самый настоящий политический экстремизм — когда радикальное мнение меньшинства навязывается большинству, для которого это неприемлемо. На частной жизни граждан это никак не отразится. Она защищена Конституцией и не подлежит публичному исследованию, а ЛГБТ требуют смешать частную жизнь и политическую концепцию. Их требования антиконституционны», — заметил Милонов.
Ранее депутат посоветовал католикам «бить палкой» крестных отцов-транссексуалов.