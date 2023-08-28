«Я вижу своих ребят, они зовут меня к себе»: боец СВО рассказал о ночных кошмарах после фронта

Боец с позывным Бабай попал на передовую в январе этого года. До спецоперации мужчина работал директором на заправке в Оренбурге. На фронте он успел побыть всего пару месяцев, а потом получил сильное ранение.

По словам Бабая, когда ему домой пришла повестка, он пошел в военкомат. Собрался быстро, закупил необходимые вещи и отправился в учебку. За плечами не было боевого опыта, зато была служба в армии. Причитать над проводами бойца было некому.

«Я сирота, родителей у меня нет. Со своей семьей тоже не сложилось: с женой мы развелись. Так что меня никто не ждал», — говорит Бабай журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отмечает наш собеседник, его появление на фронте стало для него большим испытанием. Мирному человеку было трудно привыкнуть к постоянным минометным обстрелам.

«Нам сказали, что мы зайдем на позиции на три дня, а потом нас поменяет группа. Но нам пришлось застрять на передовой надолго. Обстрелы были сильные, ВСУ били минометами. Мы были штурмовиками обороны. За два месяца на моих руках погибли пять пацанов, еще шестерых мне удалось вытащить», — делится боец.

Конечно, качество жизни после боев и ранения поменялось сильно, продолжает Бабай. Как и многие другие ветераны боевых действий, мужчина плохо спит.

«После таких потрясений мне снятся кошмары. Я вижу своих ребят, которые зовут меня к себе, говорят: «Еда есть, приходи, будем сражаться», — вздыхает боец.

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