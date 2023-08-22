«Таких никогда не видел»: таинственная икона помогла бойцам СВО выжить в заброшенном подвале

Не раз бойцы СВО признавались нашему корреспонденту, что на передовой атеистов нет — каждый да во что-то верит. Иногда сама жизнь являет чудеса, увидев которые, неверующим оставаться сложно.

Боец с позывным Зеленый рассказал об одном таком случае.

«Однажды мы зашли в подвал разбитого дома и соорудили там печку. Дом был полностью разбит, а подвал цел. Но когда мы начали зажигать печку, ничего не выходило. Отказывались гореть и свечки, и спички, и даже горящая сигарета тухла», — удивляется боец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это показалось солдатам очень странным, ведь кислород же был — все спокойно дышали. Зеленый полез исследовать разбитый дом, чтобы избежать неприятных сюрпризов и заодно поискать посуду для готовки. В процессе поисков в опустевшем здании боец обнаружил икону-фотографию.

«До сих пор помню какое-то странное черное одеяние на образе, таких икон никогда не видел. Я решил спустить иконку в подвал. Когда мы ее повесили, я сел на топчан и закурил. А пацанчик говорит: «Димон, ты же куришь!». А я только тогда сообразил, что сигарета не тухнет», — улыбается мужчина.

Тогда бойцы снова стали пробовать: зажгли спичку, запалили свечку — горит. Тут уж Зеленый на радостях велел и печку попробовать затопить.

«Разожгли мы огонь, а она аж гудит! Так у нас все и сложилось, больше связать эти события мне не с чем, только с необычной иконой. Уходя, мы этот образ в доме оставили: зачем брать чужое?» — говорит Зеленый.

Ранее мы рассказывали, как 20-летний парень отправился на передовую и погиб, защищая Родину.