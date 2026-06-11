Яйца к завтраку без магазина: как организовать мини-ферму с птицами прямо у дома

Жительница Нового Уренгоя Татьяна Мустафаева уже три года не знает, сколько стоят яйца в магазине. У нее своя мини-птицеферма прямо в доме. 17 курочек и один петух живут в специально построенном курятнике, который даже в суровые ямальские морозы согревает всего один маленький обогреватель. Подробности о том, как создать собственный птичник по примеру истории северянки, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

История началась в 2024 году. Татьяна, увлекающаяся огородничеством, решила взять цыплят. Вырастила их, поняла, что это ее, и на следующий год добавила еще 10 особей. Племянник вывел молодняк в инкубаторе — прямо в Новом Уренгое, без всяких южных поездок.

Сейчас в хозяйстве Татьяны и ее мужа 17 курочек и один петух. Для птиц построили отдельный домик три года назад, и с тех пор семья не купила ни одного магазинного яйца. Курочки питаются зерносмесью, без химии и добавок. Яйца, по словам хозяйки, получаются натуральными и вкусными.

Сбор зависит от возраста несушек, пояснила северянка. Сначала было до 15 яиц в день. Сейчас — около восьми. Причина проста: первые курочки уже состарились, а несушки продуктивно несутся только до трех лет.

Главный вопрос, который возникает у любого, кто слышит о курятнике в Новом Уренгое: как птицы выживают в морозы? Как рассказала владелица, внутри домика работает маленький обогреватель, и этого достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру. Световой режим тоже продуман. Зимой хозяйка включает свет с утра до вечера, а на ночь выключает. Летом в дополнительном освещении нет необходимости — на Ямале белые ночи, и куры сами понимают, когда бодрствовать.

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