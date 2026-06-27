Яркий финал первой смены: в ДК ЗИО состоялся детский фестиваль «Салют талантов»

В Доме культуры ЗИО состоялся яркий детский фестиваль «Салют талантов», сообщила пресс-служба администрации городского округа. Мероприятие посвятили закрытию первой смены школьных лагерей. В зале собрались самые активные и творческие ребята из школ №8, 14, 13, а также гимназии №4.

Этот день стал кульминацией первых недель летнего отдыха. За это время дети не только успели подружиться и набраться сил, но и подготовили творческие номера. Локальные репетиции проводили в каждой школе, чтобы показать свои достижения на большой сцене. И у них это получилось.

Атмосфера царила по-настоящему летняя и радостная. Сотрудники ДК ЗИО подготовили для ребят насыщенную интерактивную программу. Массовые игры, зажигательные флешмобы и конкурсы не давали скучать никому.

Каждый юный зритель стал полноценным участником мероприятия. Все дружно танцевали, подпевали и участвовали в веселых интерактивах между номерами. Праздник получился теплым, искренним и по-настоящему детским. А главное — он показал, что таланты есть у каждого, надо только дать им возможность засиять.

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