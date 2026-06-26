Жители и гости Подмосковья смогут отметить День молодежи на различных площадках

В День молодежи, 27 июня, «Молодая Гвардия» при поддержке «Единой России» и партнерских организаций организует в Подмосковье десятки площадок, в том числе интеллектуальные игры, кибертурниры, байдарочные сплавы и лазертаг. Они также организуют интеллектуально-командную игру «Город пЕРемен», центральными площадками которой станут Серпухов, Жуковский, Орехово-Зуевский, Щелково, Подольск и Солнечногорск.

Так, в Жуковском гостей ждут «Творческий бульвар Молодежи», лекторий, зона СВО, мастер-классы, площадка ГТО, в Подольске — интерактивные зоны: PRO-Молодежь от Подольского союза молодежи, фотозона и квест. Кроме того, желающие смогут присоединиться к игре «Мое Подмосковье» Движения Первых. В Пушкино и Химках пройдут байдарочный сплав и лазертаг-турнир, в Балашихе — киберспортивный турнир по CS2 и Sim Racing.

Руководитель областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц подчеркнула, что участники игры «Город пЕРемен» сформулируют предложения по благоустройству, развитию молодежных пространств, спортивной инфраструктуры и возможностей для досуга. Все идеи будут рассмотрены для включения в новую народную программу партии.

«Мы уже не раз проводили игру „Город пЕРемен“ в разных городах Подмосковья и видим, что молодые люди хотят не просто отдыхать, они готовы предлагать решения и брать ответственность», — сказала Алумянц.

В конце мая в трех городских округах Подмосковья прошла серия квестов «Город пЕРемен» по объектам народной программы «Единой России», теперь он доступен и в онлайн-формате. Ежемесячно организаторы будут награждать 10 лучших команд призами.

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