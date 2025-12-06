Юрист Трофимова: Соцфонд будет выплачивать пособия на погребение умершего работника
С 2026 года Социальный фонд России начнёт выплачивать пособие на погребение в случае смерти работника, что избавит семьи от необходимости обращаться к работодателю, сообщила юрист Любава Трофимова 6 декабря. Об этом пишет издание «Известия».
Ранее в стране действовала система, при которой работодатель сначала выплачивал пособия за счет средств фонда, и только потом получал возмещение.
Выплаты теперь будут назначаться без необходимости обращения в организацию, где работал умерший человек.
«Сейчас работодатель уже никак в цепочке не участвует. То есть получатель пособия идет не к работодателю, а непосредственно в пенсионный фонд», – пояснила юрист «Известиям».
