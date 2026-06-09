Кардиологи бьют тревогу: диетолог назвала тех, кому сало заменит яд

Любители сала делятся на два лагеря: одни считают его панацеей, другие — чистым злом. Истина, как выяснилось, зависит от цвета кожицы и способа приготовления. Диетолог Ольга Редина объяснила, почему после 50 лет от этого продукта лучше отказаться совсем, какая термическая обработка превращает лакомство в канцероген и какой овощ нейтрализует вред от животного жира.

Привычка заедать сало черным хлебом — медленная катастрофа для пищеварения. Сочетание тяжелых жиров с быстрыми углеводами наносит удар по поджелудочной железе, заставляя ее работать на износ. Эксперт советует забыть о бутербродах и подавать соленые ломтики исключительно с растительной клетчаткой — капустой, зеленью или свежими огурцами.

Термическая обработка превращает безобидный кусочек сала в химическое оружие. При жарке до состояния шкварок в нем образуются акриламиды и гликированные белки — вещества с доказанным канцерогенным действием. Вареное, копченое или сыровяленое сало сомнительного происхождения тоже таит опасность: паразитов (трихинеллез, листерии) никто не отменял. Самый безопасный вариант — промышленно обработанный или глубоко замороженный продукт.

Даже в малых дозах этот продукт противопоказан людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. В черном списке также пациенты с желчнокаменной болезнью, ожирением и атеросклерозом.

Диетолог Редина также рассказала про допустимую норму сала для здорового человека. Об этом читайте в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».