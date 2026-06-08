Кошмар в Хьюстоне: мужчина залез в мусорный бак и оказался в мусоровозе

Американские спасатели пережили необычную операцию. В Хьюстоне мужчина залез в контейнер для вторсырья, а когда мусоровоз опустошал бак, оказался внутри машины. У него застряли ноги, он кричал о помощи. Водительница услышала крики и вызвала пожарных. Те вытаскивали бедолагу краном. Об этом сообщает Lenta.ru.

Водительница мусоровоза в Хьюстоне приступила к утренней смене. Она опустошала очередной контейнер для вторсырья, как вдруг из кузова послышались крики. Женщина вызвала 911. Прибывшие пожарные обнаружили мужчину, зажатого внутри механизма. По его словам, ноги были повреждены, он не мог выбраться самостоятельно. Спасатели использовали кран, чтобы аккуратно извлечь пострадавшего. Все это время он был в сознании и даже помогал спасателям.

Мужчину доставили в больницу. Что он делал в контейнере? По данным полиции, в баке не было ничего ценного — только картон. Предположительно, это бездомный, который рылся в мусоре в поисках еды или вещей. Вместо этого он нашел приключения на свою голову.

Ранее садоводам объяснили, как спасти яблони от гусениц.