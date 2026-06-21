Козье молоко против астмы: правда ли фермерские продукты помогают от аллергии

Владелица фермерского хозяйства из Орехово-Зуевского округа Анастасия Нестерова заявила, что вылечила астму и аллергию у детей с помощью натуральных продуктов — молока, мяса и яиц собственного производства. Возможно ли повторить этот опыт, REGIONS узнал у кандидата медицинских наук, врача-аллерголога Надежды Логиной. Эксперт объяснила, почему даже самые чистые фермерские продукты не являются панацеей и какие методы лечения действительно работают.

Аллергиков становится все больше

Надежда Логина признала: рост аллергических заболеваний в стране очевиден. Тенденция зародилась еще в 1980-х годах и сохраняется на высоком уровне. Причины — негативное воздействие на иммунитет внешних факторов, пищевых добавок, консервантов и лекарств.

Натуральное — не гарантия безопасности

Рафинированные продукты с антибиотиками, гормонами и красителями действительно подрывают защитные силы организма. Однако считать даже самые экологичные фермерские продукты панацеей — ошибка. Сам по себе термин «натуральное» не гарантирует безопасности. Врач задается вопросом: чем фермер кормит скот? Добавляет ли антибиотики в рацион птиц и животных? Ответы на эти вопросы остаются открытыми.

Почему еда не лечит аллергию

Главный аргумент против теории «пищевого чуда»: ни один продукт не способен устранить истинную причину поллиноза или бронхиальной астмы. Если у человека уже есть аллергия на пыльцу березы или полыни, никакая экологичная еда не снизит чувствительность к респираторным аллергенам.

«Вылечить эти заболевания только с помощью фермерских продуктов невозможно. Но правильная диета способствует созданию условий для лечения. Например, временная коррекция рациона может уменьшить проявление пищевой аллергии», — пояснила Логина.

Как тогда лечить аллергию

Доктор подчеркнула: существуют более рациональные методы лечения любой формы аллергии, включая реакцию на домашних животных. В России успешно применяются два направления:

аллергенно-специфическая иммунотерапия — лечение с помощью вакцин;

аутолимфоцитотерапия — введение подкожно собственных иммунных клеток пациента (лимфоцитов).

Курс для взрослых обычно составляет восемь процедур с интервалом два раза в неделю. Это приводит к длительной ремиссии, снижению уровня иммуноглобулина и специфических антител, а значит — повышает качество жизни.

Интересный факт. Фермерские продукты действительно могут быть полезны при аллергии, но только как часть комплексной диетотерапии. Например, козье молоко содержит меньше аллергенных белков, чем коровье, и иногда лучше переносится людьми с непереносимостью лактозы. Однако полагаться только на питание в борьбе с поллинозом или астмой — опасная стратегия. Современная медицина предлагает научно обоснованные методы лечения, которые действительно работают. Врачи напоминают: самолечение может привести к осложнениям, а своевременное обращение к аллергологу — единственный надежный путь к выздоровлению.