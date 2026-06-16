Легенда рока засветилась в Горках Ленинских: фанаты вычислили звезду по тени в музее

Музей-заповедник «Горки Ленинские» решил поиграть с подписчиками в загадки, опубликовав фото таинственного посетителя, пишет REGIONS . Администраторы намекнули, что гость — личность, изменившая историю отечественного рока. Интрига лопнула мгновенно: комментаторы безошибочно опознали в загадочном мужчине основателя и солиста «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Зачем музыкант приехал в подмосковную усадьбу — пока остается загадкой.

Сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» опубликовали в соцсетях снимок с прогулки по Аллее монументальной пропаганды и сопроводили его многообещающей подписью.

«Каждый день наш музей-заповедник встречает самых разных гостей. Сегодня среди них — человек, без которого история отечественного рока была бы совсем другой», — работники музея поделились фото с прогулки по Аллее монументальной пропаганды.

Авторы публикации явно рассчитывали на долгую дискуссию. Однако поклонники отечественной музыки раскусили загадку за считаные минуты. В комментариях один за другим посыпались правильные ответы: на фото — Вадим Самойлов, основатель и бессменный лидер культовой группы «Агата Кристи».

Для чего именно известный музыкант посетил резиденцию Владимира Ленина — неизвестно. Представители музея хранят молчание и не раскрывают деталей визита.

Возможно, Самойлов искал вдохновение среди старинных аллей и советских монументов. Не исключено, что в Горках Ленинских готовится некий творческий проект с участием рок-легенды. Впрочем, музыкант мог приехать и просто отдохнуть от столичной суеты в тишине исторического парка.