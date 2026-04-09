Майские в Беларуси: что изменилось в правилах въезда для россиян с детьми

Россиянам, планирующим поездку в Беларусь на майские праздники, стоит заранее ознакомиться с актуальными правилами въезда, которые с начала 2026 года ужесточились для несовершеннолетних. Основные изменения касаются документов, необходимых для пересечения границы детьми. Об этом сообщает «Главный региональный».

Для взрослых граждан РФ порядок въезда остался прежним. Виза не требуется, находиться в стране можно до 90 дней. Въезд возможен как по внутреннему, так и по заграничному паспорту, штампы на границе не ставят, проверки проводятся выборочно. Важный нюанс: при перелете через третьи страны (например, Турцию или ОАЭ) загранпаспорт может понадобиться уже при вылете из России — этот момент лучше уточнить у авиакомпании заранее.

Главные изменения касаются детей. С 20 января 2026 года вступили в силу новые правила пересечения границы. Для ребенка младше 14 лет теперь потребуются два документа: заграничный паспорт и оригинал свидетельства о рождении. Без одного из них пересечь границу не получится. Если поездка началась до 19 января включительно, достаточно свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.

Для подростков от 14 до 18 лет достаточно внутреннего паспорта и свидетельства о рождении — загранпаспорт в этом случае не обязателен. Важное уточнение: если ребенок выехал в Беларусь до 20 января только по свидетельству о рождении, вернуться он сможет по тому же документу.

Оформить загранпаспорт ребенку можно через «Госуслуги». Процедура обычно занимает от одного до трех месяцев, поэтому тем, кто планирует поездку на майские, лучше подать заявление заранее. Путешественникам на автомобиле также потребуется полис «Зеленая карта».

