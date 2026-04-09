«Кулич тщеславия» за 100 тысяч: священники раскритиковали кремлевский кекс к Пасхе

В преддверии Пасхи в российских соцсетях разгорелся спор вокруг кулича «Кремлевский» от московской кондитерской. Четырехкилограммовый кекс с миниатюрной фигуркой собора Василия Блаженного на глазури стоит ровно 100 тысяч рублей. Пользователи иронизируют: к такой цене хорошо бы приложить билет в рай, иначе смысл трат неясен. Gazetametro.ru разобралась, насколько оправдан столь высокий ценник.

В прошлом году покупатели с энтузиазмом разбирали куличи с дубайской фисташковой пастой, в этом — обсуждают патриотичную альтернативу. Внешне выпечка выглядит скромно: классический высокий кекс с белой шапкой. Однако цена вызывает куда больше эмоций, чем декор.

Представители церкви, опрошенные СМИ, сошлись во мнении: дорогие куличи не имеют ничего общего с христианской верой. Иеромонах Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии, назвал попытки увязать коммерцию с праздником Воскресения Христова глупостью.

«Хотят назначать 100 тысяч — всегда найдется тот, кто купит. Но здесь нет никакой связи ни с небом, ни с верой, ни с Христом», — заявил он, перефразируя известное выражение президента о мухах и котлетах.

Сельский священник Владимир Левичев, который в одиночку восстанавливает храм в родной деревне, назвал происходящее чистой коммерцией, хайпом и рекламой. По его словам, поглощение кулича без внутреннего настроя теряет смысл независимо от ценника. При этом он отметил: ничего страшного в такой выпечке нет, любое упоминание о Светлом Воскресении уже несет добро.

Неожиданную поддержку предпринимателям оказал иерей и мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Гончаров из Воронежа. Он подчеркнул: дело не в жадности продавцов, а в готовности людей платить. Если кондитерские предлагают продукт за 100 тысяч, значит, на него есть спрос. Каждый имеет право зарабатывать и тратить деньги по своему усмотрению.

Резче всех высказался зампред думского комитета по защите семьи Виталий Милонов. Он назвал «Кремлевский» кулич «гламурным кексом» и «куличом тщеславия».

«Это невозможно ни с этической, ни с нравственной, ни с церковной точки зрения», — заявил политик.

По его мнению, кулич должен объединять богатых и бедных, а не демонстрировать роскошь. Милонов предложил тем, кто может позволить себе такую покупку, отказаться от нее и направить сэкономленные деньги на дела милосердия.

Главный вывод, который делают авторы публикации: смысл пасхального угощения — не в ценнике, а в душевном настрое. Без него даже самый дорогой кулич остается просто мукой.

Напомним, что Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля.

Ранее сообщалось, что монахини из Подмосковья раскрыли старинный рецепт кулича, который ждет на праздник весь регион.