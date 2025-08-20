Помощь на колесах: медучреждениям Запорожской области передали новый транспорт

Больше двух десятков автомобилей для медицинской помощи поступили в медучреждения Запорожской области. Транспорт направлен в прифронтовые районы для улучшения доступности медицины, как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В Запорожскую область поступили 22 новых автомобиля для нужд неотложной медицинской помощи. Транспорт распределили между восемью медучреждениями, которые работают в прифронтовых районах и оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Машины переданы врачебным амбулаториям и фельдшерским здравпунктам. Медики будут использовать их для доставки пациентов в больницы, транспортировки врачей к больным на дом, перевозки биологических материалов для анализов, а также для проведения диспансерных осмотров тех, кто не может самостоятельно добраться до медучреждения.

Кроме того, в рамках модернизации системы здравоохранения региона до конца года в области планируют открыть 23 новых амбулатории и фельдшерско-акушерских пункта. Это должно улучшить доступность медицинской помощи для жителей определенных районов.

