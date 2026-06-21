Медведь вышел к оживленной дороге в Луховицах

В подмосковных Луховицах очевидцы заметили крупного медведя, который вышел к обочине дороги. Хищник не проявлял агрессии и держался за ограждением, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-каналы.

Кадры с животным быстро разлетелись по подмосковным интернет-сообществам. На них показали, как зверь стоял у обочины, но на проезжую часть не ступал, оставаясь за барьером, и к людям интереса не проявлял.

Этот эпизод — не единичный случай, а, как предполагают источники, отражение системных изменений в регионе. По последним данным, популяция бурых хищников в лесах Подмосковья за последний год выросла с 15 до примерно 80 особей. Рост почти в пять раз привел к тому, что медведи стали активнее перемещаться по территории.

Встреча с диким зверем, даже внешне спокойным, всегда сопряжена с риском. Главное правило для тех, кто отправляется в лес, — быть заметным для животных акустически. Громкие разговоры, пение или музыка сигнализируют хищнику о присутствии человека. Ни один зверь, включая медведя, не ищет целенаправленной встречи с людьми и при первых же звуках предпочтет ретироваться подальше.

Впрочем, рассчитывать только на голос не стоит. Специалисты настоятельно рекомендуют иметь при себе перцовый баллончик, разработанный специально для отпугивания крупных животных, или пиротехнический фальшфейер. Эти средства могут стать решающим аргументом в случае внезапного контакта.

Ранее сообщалось, что в Красной Поляне туристы убежали от медведей в лес и заблудились.