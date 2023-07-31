Мемориальная доска в память о герое СВО появилась в Щелково

Мемориальную доску в память о погибшем в ходе СВО Егоре Комарове установили в Щелкове.

Егор – настоящий герой. В конце декабря прошлого года он погиб в бою за город Артемовск. Будучи командиром разведывательного отделения, он ценой своей жизни до последнего прикрывал подчиненных от атаки солдат противника.

Во время церемонии установки мемориальной доски на доме, где жил герой глава городского округа Щелково Андрей Булгаков подробно рассказал о том последнем задании бойца.

Комарову дали задание зачистить здание от противников. Однако бойцов там ждала засада. Герой был ранен в ноги и отдал приказ своим ребятам уходить. Сам Егор сдерживал противника, пока не закончились патроны. В плен он тоже не сдался. Когда солдаты ВСУ стали приближаться, он подорвал себя двумя гранатами.

Андрей Булгаков отметил, что земля городского округа Щелкова взрастила множество героев, до последнего отстававших безопасность нашего народа.

«Сегодня наши войны бьются за освобождение мирных жителей от нацистов на Донбассе. Мы чтим и увековечиваем их память, чтобы новые поколения знали имена тех, кто не пожалел себя во имя спасения русских людей от восьмилетнего геноцида», — сказал глава муниципалитета.

Указом Президента Российской Федерации сержант, командир отделения разведки Егор Комаров посмертно награжден Орденом Мужества.