Моложе предыдущих: названы параметры главной новогодней елки России

В России выбрали главную новогоднюю елку страны — накануне ее нашли в поселке Фряново. Ежегодно дерево ищут среди кандидатов из 19 лесничеств Московской области. Рассказываем о главных елях РФ 2020-2023 годов.

В администрации Фряново нам рассказали о ели. Как оказалось, она стала самой молодой посетительницей Кремля среди своих «собратьев» как минимум за четыре года — дереву около 84 лет.

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«Это уже третье дерево из нашего поселка, которое становится главной елью страны. Диаметр его ствола — 60 сантиметров, а высота — 25 метров. Специально ели не готовят, они растут без участия человека. Потом приезжают представители лесничества и выбирают подходящую», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в администрации Фряново.

Елки прошлых лет

В 2022 году Кремль украшала 95-летняя ель из деревни Гряды Волоколамского городского округа. Ее высота составляла 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Искали дерево с лета, а его конкурентами были 62 других кандидата.

Фото: [ Владимир Смирнов/ТАСС ]

Главной новогодней елке 2021 года было 90 лет. Дерево высотой около 28 метров с диаметром ствола 56 сантиметров нашли в Щелкове. Всего комиссия рассматривала 37 претендентов, а остановила свой выбор на кандидатке с размахом нижних ветвей в 10 метров.

В 2020 году в новогоднем «конкурсе красоты» выиграла уроженка Наро-Фоминска. Параметры были следующими: высота — 25 метров, возраст — 96 лет. Комиссию привлек идеальный вид дерева — ни трещин, ни искривлений, ни заболеваний. Дерево выбрали из 50 отобранных по всем 19 подмосковным лесничествам елок.

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