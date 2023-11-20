В России выбрали главную ель, которая украсит Красную площадь

В России определились с главной новогодней елкой, которая украсит в праздники Красную площадь. Фотографию 25-метровой ели опубликовал в понедельник, 20 ноября, «Рослесинфорг» . Дерево привезут из подмосковного Фряново.

«Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 сантиметров», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в «Рослесинфорге», ежегодно на «должность» главной новогодней красавицы России претендуют 50-70 деревьев. Ствол ели должен быть гладким и прямым, а крона должна быть конусовидной и не слишком густой, поскольку дерево украсит гирлянда.

Кроме того, еще одним главным условием при выборе новогодней ели, является ее расположение. Дерево должно расти в месте, куда сможет подъехать специальная техника.

Традиционно главную ель России начинают устанавливать в 20-х числах декабря. В прошлом году ель, которая украшала столицу, выбрали в Волоколамском округе Московской области.