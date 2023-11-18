«Никакого правила здесь нет»: выяснилось, как сэкономить на покупке новогодних игрушек

Недавно в Реутове прошла экоакция «Раздельный сбор Реутов», сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Можно было сдать мусор в переработку, а еще – обменяться старыми, но качественными елочными игрушками, свечами и карнавальными костюмами. Идея отличная! Но и без покупки нового декора обойтись трудно. Заранее решили узнать, когда выгоднее купить шары и гирлянды.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО

Конечно, самые большие скидки на елочные украшения предлагают уже после праздников. В январе. Об этом напоминает исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик. Но январь остался далеко позади, обновка к новому празднику еще нужна, и сэкономить в этом случае тоже можно. Главное – не тянуть.

«Праздничные товары появляются на прилавках торговых сетей в ноябре, а к Новому году обычно дорожают. Насколько – зависит от ценовой политики конкретного магазина», – отметил Гвоздик.

Эксперт подчеркнул: дороже стоят те модели, которые соответствуют последним трендам. Например, сейчас в моде handmade, поэтому у игрушек ручной работы ценник ощутимо выше. Также в топе украшения с символом года.

Но магазины устанавливают абсолютно разные расценки даже на одинаковый товар, закупленный в одном месте по одинаковой стоимости. Никакого правила здесь нет, нужно просто сравнивать цены, добавил маркетолог.

НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

У тех, кто не успеет запастись шарами и мишурой в ноябре, будет шанс сэкономить, отправившись на рынки вместо магазинов. Представитель компании «Одинцовское Подворье» Максим Цыбуляк говорит, что на таких площадках продавцы максимально снижают цены в последние дни декабря, чтобы освободить место на прилавке.

«Сейчас большой популярностью пользуются изделия в ретростиле, сделанные как советские елочные игрушки 1960–1970-х годов. Например, охотно берут продукцию завода «Елочка» в Клину», – делится Максим Цыбуляк.

Он уточняет, что ретро­украшения стоят довольно дорого, но спрос на них все равно высокий. Иногда такие игрушки даже коллекционируют.

ЛОВИТЕ УДАЧУ

Впрочем, сделать удачную покупку можно в любой момент, и дело не только в везении. Член Гильдии маркетологов Евгений Продажный рекомендует постоянно следить за распродажами. Например, онлайн-площадки устраивают их в разное время.

Не стоит забывать о скидках и акциях, которые проводятся в интернет-магазинах. Зачастую здесь можно найти товары по более низким ценам, напоминает маркетолог.

Особое внимание он советует обращать на маркетплейсы, где представлена продукция разных производителей, а некоторые продавцы предлагают очень выгодные условия.

Прошлогодняя коллекция

Маркетолог Евгений Продажный напоминает, что цены на игрушки с прошлого Нового года всегда ниже, чем на свежий ассортимент. Остатки со складов начинают продавать в ноябре. Со временем на полках появляется новый и более дорогой товар.

Что по ценам?