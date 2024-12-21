Момент подрыва пенсионеркой отделения Сбербанка в Петербурге попал на видео

В субботу, 21 декабря, в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Его устроила местная жительница. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении с банкоматами. Запись была опубликована телеканалом РЕН.

Как мы уже сообщали, 21 декабря в одном из отделений банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел инцидент с взрывом в Сбербанке. В результате происшествия никто не получил травм.

Информацию о случившемся подтвердил Андрей Хорт, глава Красногвардейского района.

На видео можно увидеть, как женщина заходит в помещение банка, после чего поджигает спичку и бросает её в сторону банкомата.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды. Также произошел подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках Московской области.