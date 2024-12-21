Завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы

В торговом центре «Форт», расположенном в в столичном районе Отрадное на севере Москвы, произошел инцидент, который вызвал серьезное беспокойство у посетителей. Они услышали звуки, похожие на взрывы, которые повторялись с определенной периодичностью. Некоторые люди в панике начали бежать, другие были эвакуированы сотрудниками службы безопасности.

По информации Shot, злоумышленницей оказалась пожилая женщина, которую завербовали украинцы. Она подожгла несколько фейерверков. В момент совершения преступления женщина разговаривала по телефону с кураторами.

«Я была в Cozy home, и стали происходить взрывы, там прям залп был. Продавцы меня спрятали в подсобку сразу, но одной бабушке-посетительнице стало плохо, ей начали вызывать скорую. Там не одна петарда точно была. Ну потом и убежала из торгового центра», — рассказала очевидец произошедшего.

Сообщается, что полицейские уже задержали пожилую женщину. Сейчас пенсионерку везут в участок.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка по наводке украинцев подожгла автомобиль приставов у Нагатинского суда.