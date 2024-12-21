В подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды
Фото: [Медиасток.рф]
В городе Королёв Московской области была проведена эвакуация из торгового центра «Гелиос» после того, как в помещении многофункционального центра (МФЦ) были взорваны петарды. Об этом стало известно из сообщения интернет-издания REGIONS.
В результате происшествия никто не получил травм, однако среди посетителей сразу же началась паника.
Свидетели сообщили, что после серии взрывов в помещении появились искры, и люди начали быстро покидать здание. В настоящее время, как сообщается, в торговый центр не пускают новых посетителей.
По данным городских властей, на месте происшествия работают экстренные службы. Причины инцидента и личности преступников в настоящее время устанавливаются полицейскими.
В свою очередь, как передает Shot, поджигатель вероятно действовал по указаниям украинских мошенников.
Посетителей эвакуируют из ТЦ «Гелиос» в Королёве, где находится многофункциональный комплекс. Никто не пострадал. Предварительно, поджигатель также действовал по указке украинских мошенников.
Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы.