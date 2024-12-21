Третий случай за день: подрыв неизвестным петардой помещения «Почты России» в Химках попало на видео

В помещении «Почты России» в Химках на улице Московской неизвестный молодой человек взорвал пиротехнику. Как передают местные паблики, инцидент произошел во второй половине дня в субботу, 21 декабря.

К счастью, удалось предотвратить серьёзный пожар. Сотрудники своими силами оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Из офиса «Почты России» после неожиданного фейерверка смогли самостоятельно эвакуироваться около десяти человек.

Как сообщает Shot, сотрудники почты вызвали экстренные службы. Сейчас люди, испуганные произошедшим, находятся на улице. Также известно, что виновник пожара скрылся с места происшествия.

Телеграм-канал «Шкварка Ньюс» публикует видео момента взрыва петарды в помещении почты.

Ранее сообщалось, что завербованная украинцами пенсионерка взорвала несколько петард в МФЦ на севере Москвы. А после в подмосковном Королеве эвакуировали целый торговый центр из-за подрыва петарды