Музыка в тачку, штраф на ветер: юрист рассказал, почему шум у пляжа может быть наказуем

С наступлением жары у подмосковных водоемов появился новый раздражитель — автомобилисты, распахивающие двери и включающие музыку на полную мощность. Жителям это мешает, но привлечь таких отдыхающих к ответственности почти невозможно. Как рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык, дневных норм против громкой музыки у пляжа закон не содержит, а штрафуют только за буйство и нецензурную брань.

Прямого запрета на громкое прослушивание музыки возле пляжа в дневное время не существует. Юрист Юрий Капштык пояснил, что допустимый уровень шума в 55 децибел применяется в основном к ночному периоду. Днем, когда люди отдыхают, применять эти нормативы гораздо сложнее. К тому же каждый воспринимает громкость по-своему.

Привлечь нарушителей к административной ответственности только за громкую музыку днем практически нереально. В большинстве случаев речь может идти лишь о нарушении общественного порядка, но для этого одних децибел недостаточно. Как отметил специалист, музыка на полную громкость сама по себе — еще не основание для штрафа. А вот если люди начинают буянить, громко ругаться и нецензурно выражаться, тогда это уже может квалифицироваться как нарушение.

Дополнительная сложность — доказательства. Даже если отдыхающим мешает музыка, зафиксировать превышение допустимого уровня шума на месте проблематично. Без замеров и четких подтверждений привлечь к ответственности крайне затруднительно.

Эксперт также советует в спорных ситуациях сначала пробовать урегулировать вопрос мирно. Как именно действовать — можно узнать в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».