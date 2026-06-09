Громкая музыка у пляжа: когда отдых в машине может стать нарушением

С наступлением жарких дней у подмосковных водоемов все чаще можно увидеть машины с открытыми дверями и музыкой на полной громкости. Жителям это нередко мешает, однако привлечь таких автолюбителей к ответственности не так просто, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

По его словам, прямого запрета на громкое прослушивание музыки возле пляжа в дневное время закон не содержит, а действующие нормы по уровню шума чаще всего применяются к ночному периоду.

«Несмотря на то, что есть установленный допустимый уровень шума — 55 децибел, эти нормативы в основном относятся к ночному времени. Днем, когда люди отдыхают, применять их гораздо сложнее. К тому же у каждого разный слух, и каждый воспринимает громкость по-своему», — пояснил Капштык.

Юрист отметил, что в дневное время привлечь нарушителей к административной ответственности только за громкую музыку практически нереально. В большинстве случаев речь может идти лишь о нарушении общественного порядка — но для этого одних децибел недостаточно.

«Музыку включать в свое удовольствие громко — само по себе еще не основание для штрафа. А вот если при этом люди начинают буянить, громко ругаться, нецензурно выражаться, тогда это уже может квалифицироваться как нарушение общественного порядка», — уточнил специалист.

Дополнительная сложность — доказательства. Даже если отдыхающим мешает музыка, зафиксировать превышение допустимого уровня шума на месте проблематично.

«В любом правонарушении существует такое понятие, как доказательственная база. Как доказывать, что это было громко? Это все субъективно. Без замеров и четких подтверждений привлечь к ответственности крайне затруднительно», — подчеркнул Капштык.

Эксперт советует в спорных ситуациях стараться сначала урегулировать вопрос мирно — вежливо попросить убавить звук. Если же поведение компании у воды переходит в откровенное нарушение общественного порядка, можно вызывать полицию и фиксировать происходящее на видео.

При этом заезд к воде на машине — уже совсем другая история. За такое нарушение могут выписать штраф и даже эвакуировать автомобиль на спецстоянку, особенно если машину не только паркуют у воды, но и, например, моют прямо на берегу.