«На шесть наших снарядов только один их»: боец СВО рассказал о проблемах ВСУ на фронте

Опытные бойцы, которые до СВО имели опыт службы на Северном Кавказе, в Таджикистане, Осетии или Дагестане, в один голос говорят: раньше в вооруженных конфликтах было больше огневого контакта стрелковым оружием. Теперь же главным вооружением стала артиллерия.

Силы Запада и не скрывают, что поставили Украине кассетные снаряды, которые запрещены Женевской конвенцией. В СМИ уже писали, что ВСУ используют кассетные и зажигательные снаряды на купянском направлении. Наши же источники утверждают, что противник накрывает еще и фосфорными снарядами, которые также запрещены.

Боец Александр В. видел, какие страшные ранения получают люди от такого оружия.

«Туда ставят особую «начинку», некую разновидность шрапнели. Поражающие элементы при попадании в ногу могут поразить все внутренние органы, и даже вылезти через голову. Это очень страшное оружие, но мы отвечаем только таким способом, каким положено», — подчеркивает В. в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Александр отмечает, что концентрацию техники всегда слышно, и артиллерийская дуэль между нашими войсками и бойцами противника практически не прекращается. На некоторых направлениях бывало, что останавливаются буквально на 10 минут, а потом опять начинают «обкладывать» друг друга.

«Что из приятного я заметил в последнее время, у ВСУ начался снарядный голод. Либо они просто стали экономить снаряды. На шесть наших зарядов прилетает только один их», — улыбается Александр.

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